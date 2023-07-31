أبو جناح: فزان رقعة جغرافية وحيوية لليبيا تزخر بالثروات وتزدهر بالكفاءات

ليبيا – برعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال “رمضان أبو جناح”، أُقيم ملتقى حكماء ونخب فزان تحت شعار” الدعم والاستقرار والتنمية” بمشاركة واسعة من قبل النخب الفزانية من أعيان ومشائخ وخبراء وممثلي بلديات الجنوب.

أبو جناح ألقى كلمة رحّب فيها بالحضور من أعيان ومشائخ وخبراء وممثلي بلديات الجنوب والوزراء والسفراء الدول الصديقة والشقيقة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد بحسب المكتب الاعلامي التابع له على أن فزان كانت ولا زالت وستبقى فزان ممثلة للقيم والمبادئ الانسانية الرائعة التي تجسدت في الوطن والتي تعبر عن التاريخ والحضارة والثقافة والعلم والمعرفة والنخوة والصدق والعمل فهي رقعة جغرافية وحيوية لليبيا تزخر بالثروات وتزدهر بالكفاءات وتسموا بالأصالة والتجذر في أعماق التاريخ.

وشدد أن فزان التي تزخر بالثروات المعدنية الهائلة من المياه والنفط والحديد والذهب والمنجنيز والفوسفات وغيرها من الثروات المهملة لم يكن لها نصيب عبر التاريخ من هذه الثروات وحتى وإن وجد، فهو لم يمثل إلا الشيء القليل مما تحتاجه فزان ويحق لها أن تكسب الكثير منه في صورة موارد متنامية تعزز البقاء وتدفع الى تنمية الجنوب التنمية الشاملة بدء من التنمية البشرية الى التنمية الاجتماعية والمكانية والتنمية الاقتصادية والبنى التحتية من مرافق ومؤسسات .

وأشار إلى أن فزان لم تكن محط الأنظار ولم تصلها المشروعات التنموية التي كانت تجدول على بنود مشروعات الحكومات المتعاقبة بل لم تكن مركز اهتمام حتى لمشروع تنموي حضاري واحد او طريق سريع متكامل المرافق يربط بينها وبين اي من مناطق ليبيا.

وتابع “وبالرغم من كل ما ذكر فقد عملنا وبكل ما أوتينا من صلاحيات وكل ما توفر من موارد على ان يكون لفزان نصيبها من ثروات البلاد ومواردها ضمن خطط ومشروعات تنموية مختلفة كان من ابرزها مصفاة الجنوب الذي حرص رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على إنشاءها وتنفيذ هذا المشروع والذي عولنا كثيراً ليكون لبنة لإحداث تنمية نوعية علاوة على بعض مشروعات الاسكان والمرافق والمشروعات الادارية والمطارات والطرق والجسور”.

ونوّه إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة عملت وبما أتيح لها من موارد لمعالجة الإشكاليات وحل المختنقات وتقديم الدعم اللازم لكل مناطق الجنوب حيث عملت الحكومة على إصلاح وترميم ما يمكن إصلاحه من الطرق خاصة تلك التي تحصد أرواح البشر وصيانة المرافق والمؤسسات والمطارات وفتح خطوط الطيران وتوفير السيولة والبنزين وغاز الطهي ومحاربة التهريب المنظم.

واعتبر أنه ظل الانقسام السياسي واجهت الحكومة جملة من العراقيل التي عطلت إنجاز عدد من المشروعات وعرقلت الكثير من الاعمال واستنزفت الوقت الكثير ولكن مع كل الطموحات والآمال في أن تبقى ليبيا واحدة موحدة، داعياً الجميع في الغرب والشرق والجنوب الى التكاثف من اجل أن تبقى ليبيا بما تمتلكه من امكانيات بشرية ومادية في قائمة الدول المتجهة نحو التقدم في شتى المجالات وذلك للدفع نحو بناء الدولة البناء الامثل الذي يمكنها من إدارة هذه الامكانات وفق أطر قانونية وسياسية موحدة هدفها البناء والتقدم ودعم الاستقرار والتنمية .

كما أكد وأنه رغم كل الظروف والمحن والمؤثرات سوف تنهض ليبيا بقوة من اجل البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومزيداً من الدعم للمواطن الذي يشكل أساس الدولة وتقدمها .