قطر تؤكد دعمها لجهود البعثة الأممية لحل الخلافات في ليبيا

عقد سفير قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري، اليوم الاثنين، اجتماع مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في العاصمة طرابلس.

وقالت السفارة القطرية في بيان إن الدوسري، أكد خلال الاجتماع على دعم دولة قطر ومساندتها لمهام باتيلي، من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا.

وأشاد السفير القطري خلال اللقاء بجهود البعثة الأممية في ليبيا الرامية لحل الخلافات بين الليبيين.

وجدد التأكيد على دعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار، بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة

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