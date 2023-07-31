“باتيلي” والسفير القطري يبحثان تطورات الأوضاع السياسية الليبية

الوطن| رصد

بحث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي” مع سفير قطر لدى ليبيا “خالد الدوسري” آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد الدوسري خلال الاجتماع على دعم دولة قطر ومساندتها لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ من أجل الدفع قدمًا بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا، مشيدًا بجهودها الرامية لحل الخلافات.

كما أعرب السفير القطري عن دعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار، بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.