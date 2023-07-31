الحويج وحورية يبحثان ترتيبات معرض تمكين المرأة 

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اجتماعاً اليوم الاثنين 31 يوليو مع وزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة حورية الطرمال لبحث الترتيبات اللازمة لإقامة معرض تحت شعار ” أثر التمكين الاقتصادي للمرأة في دعم التنمية المكانية ” بتنظيم وزير الدولة لشؤون المرأة.

حيث استعرض الاجتماع بحضور مستشار الوزير ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض و المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة آلية تنظيم المعرض بمشاركة المؤسسات المحلية والدولية المعنية بما يحقق أهدافه وتطلعات حكومة الوحدة الوطنية في دعم المرأة وتمكينها بقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما تطرق الحاضرين الى محاور المنتدى المزمع اقامته على هامش المعرض بعنوان ” ريادة المرأة للمشروعات الصغرى والمتوسطة بحوض البحر الابيض المتوسط ” وعرض تجارب رائدة لعدد من السيدات الليبيات و من دول الجوار بمشاركة الخبراء والمستشارين لدى عدد من المؤسسات المحلية والدولية المختصة، بحسب بيانه الصحفي.