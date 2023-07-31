الحكم المحلي تبحث تعزيز التعاون مع سفارة إيطاليا

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جانلوكا ألبيريني” تعزيز التعاون بين ليبيا وإيطاليا.

وقالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها بموقع “تويتر” إنه تمت “مناقشة كيفيات زيادة تعزيز التعاون الممتاز بين إيطاليا وليبيا فيما يخص الحكم المحلي”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحث مع سفير إيطاليا لدى ليبيا مستجدات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية ودور مجلس النواب في اعتماد خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس المجلس أكد خلال اللقاء الذي عقد في مدينة بنغازي دعمه الكامل ومجلس النواب للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المُقبلة ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية والتأكيد على وجود حكومة موحدة في البلاد مهمتها الرئيسية هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة.