الكشف عن ملابسات واقعة قـتـل امرأة في طرابلس

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الاثنين عن القاء القبض على شخص قام بقتل والدته .

بعد ورود معلومات عن وجود امرأة متوفاة في إحدى المصحات بمدينة طرابلس، نتيجة سقوطها من أعلى المنزل، حسب ما أفاد ابنها الذي قام بإحضارها إلى المصحة .

وبحسب جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق أن رجال الشرطة كان لهم رأي آخر وذلك لوجود بعض الشبهات بأن المرأة المتوفاة تم قتلها ، وليس نتيجة سقوط من مكان مرتفع.

وبعد البدء بجمع ملابسات الموضوع والبحث من قبل إدارة التحري والتحقيق بالجهاز تم ضبط المدعو (م . ر . ك) واعترف بقيامه بقتل والدته.