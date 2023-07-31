القبض على قاتـل والدته في طرابلس

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الإثنين، عن القبض على قاتل والدته في مدينة طرابلس.

وأفاد بيان صادر عن الجهاز، بأنه بعد ورود معلومات عن وجود امرأة متوفاة في إحدى المصحات بمدينة طرابلس، نتيجة سقوطها من أعلى المنزل، حسب ما أفاد ابنها الذي قام بإحضارها إلى المصحة .

وأوضح الجهاز، في بيانه، أن رجال الشرطة كان لهم رأي آخر وذلك لوجود بعض الشبهات بأن المرأة المتوفاة تم قتلها، وليس نتيجة سقوط من مكان مرتفع”.

وتابع البيان:” بعد البدء بجمع ملابسات الموضوع والبحث من قبل إدارة التحري والتحقيق بالجهاز تم ضبط المدعو (م . ر . ك) واعترف بقيامه بقتل والدته”، مؤكدا أنه سينشر تفاصيل القضية لاحقا”.