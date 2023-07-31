حماد يصدر تعليماته بصرف كافة المستحقات المالية لبلديات المنطقة الغربية بشكل عاجل

عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعا، مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير المواصلات م. عبد الحكيم الغزيوي، بحضور أعضاء مجلس النواب علي أبو زريبة ومحمد الواعر، وعدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، كافة المشاكل والمختنقات التي تعاني منها بلديات بئر الغنم، المنشية بالجميل، بوصرة، الزاوية الوسط، الماية والمطرد.

وفي هذا الصدد، أصدر حماد، تعليماته بحلحلة كافة مشاكل ومختنقات هذه البلديات بشكل عاجل، ودعم الباب الثاني بشكل فوري وصرف كافة المستحقات خلال الفترة القادمة، إضافة إلى دعم مشاريع الطرق المستعجلة في أسرع وقت ممكن.