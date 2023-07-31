بالصور.. تفاصيل مثيرة بالقبض على رجل وإمرأة في بنغازي

تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة” بمديرية امن بنغازي من القبض على رجل وإمرأة من الجنسية التشادية قاموا بخطف مصري الجنسية وإقتياده إلى منزلهم وتعذيبه.

وإستجابة لشكوى أحد العمالة الوافدة مصري الجنسية افاد في شكواه بتعرضه لأقتحام منزله وخطفه وتعذيبه من قبل رجل وإمرأة من الجنسية التشادية .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات وبرفقتهم دورية تابعة لجهاز الظواهر السلبية إلى مكان الواقعة بمنطقة سيدي خليفة وتم إلقاء القبض على الرجل والمرأة من الجنسية التشادية وتم الإنتقال بهم إلى المركز.

وبالإستدلال مع المصري الجنسية اتضح أنه يُدعى ع.ع.ع وأفاد قائلا بأن الرجل والمرأة من الجنسية التشادية قاموا بخطفه وتعذيبه .

وبالإستدلال مع الرجل والمرأة من الجنسية التشادية تبين ان الاول يدعى أ.ذ.ح تشادي الجنسية والمرأة تُدعى ز.ع.ح تشادية الجنسية وافاد كلاهما انهم قاموا بهذا الفعل ردا على المصري الجنسية على خلفية اعتدائه على حرمة منزلهم في وقت سابق .

اوأحيلوا إلى النيابة العامة موقوفين إلى النيابة العامة بتُهمة الخطف والتعذيب والإعتداء على حرمة منزل.