الدبيبة يستعرض ملف استكمال المدارس المؤقتة ومشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة

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استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا ملف استكمال المدارس المؤقتة، ومشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة.

وأكد الدبيبة على ضرورة القضاء على مدارس الصفيح المنتشرة في كافة المدن الليبية، وضرورة الاهتمام بالمبادئ التعليمية وخلق بيئة تعليمية مناسبة.

وأوضح تاكيتا أن الجهاز استكمل 145 مدرسة سيتم توطينها قبل بداية العام الدراسي القادم، كما سيتم تسليم 49 مدرسة خلال شهر ديسمبر.

وأوضح مدير الجهاز استكمال كل الإجراءات القانونية والفنية لمشروع إنشاء 500 مدرسة نموذجية، على أن تبدأ في استقبال الطلاب بدلا من مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة.