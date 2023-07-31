باتيلي: مستقبل ليبيا لا يعتمد فقط على مجلسي النواب والدولة

ليبيا – قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي إن ليبيا لا يمكن بناؤها بوجود ترتيبات انتقالية لا نهاية لها وإن الوقت قد حان لإكمال قوانين الانتخابات ليتمكن المواطنون من اختيار من يريدونه.

باتيلي شدد في كلمة له خلال افتتاح ملتقى حكماء وخبراء ونخب فزان بطرابلس،،نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال” على ضرورة وجود حكومة موحدة وبرلمان موحد لبناء ليبيا الجديدة والتي لا تبنى إلا بعملية انتخابية ينتخب فيها البرلمان ورئيس الدولة بشفافية.

وتابع باتيلي حديثه:” أن مستقبل ليبيا لا يعتمد فقط على مجلسي النواب والدولة بل على تطلعات الليبيين”،مؤكدا أن كل من يريدون الترتيب لحكومات جديدة هم يريدون في ذلك اقتسام الكعك.

وأكد أن المواطنين يريدون التنمية في جميع المناطق وان الأمم المتحدة هنا لتمكين الدعم وإحلال السلام وتتواصل مع جميع الأطراف وهو السبيل الوحيد لاستقرار البلاد .

ودعا المبعوث الأممي شركاء ليبيا الدوليين والاقليميين الى تهيئة الظروف داخل البلاد ، معتبرا ذلك واجبا استراتيجيا للمساعدة في توحيد ولم الشمل الليبي.

وطالب باتيلي من كل الأطراف الأمنية والعسكرية الإلتزام بتأمين الانتخابات،موضحا أن الأمم المتحدة ليست هنا لمحاباة أحد، بل لتقديم الحلول للبلاد، وتعمل على دعم الليبيين والجمع بينهم،مردفا :”ولا نسعى لتغليب طرف على حساب آخر”.

وأضاف باتيلي أن مجلسي النواب والدولة تحمل المسؤولية تجاه من يُمثلونهم والتوصل إلى اتفاق حيال الانتخابات،لافتا إلى أن التوجه للانتخابات وتحقيق الاستقرار هي اللغة الوحيدة التي استخدمها عندما يتحدث مع القيادات الليبية.