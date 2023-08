وعود حكومية بتجهيز نحو 200 مدرسة قبل نهاية العام

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتا”، ملف استكمال المدارس المؤقتة، ومشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة.

ووفق المركز الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فقد أفاد تاكيتا أن الجهاز استكمل 145 مدرسة سيتم توطينها قبل بداية العام الدراسي القادم، كما سيتم تسليم 49 مدرسة خلال شهر ديسمبر.

وأوضح “تاكيتا” أنهم استكملوا كل الإجراءات القانونية والفنية لمشروع إنشاء 500 مدرسة نموذجية، على أن تبدأ في استقبال الطلاب بدلا من مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة.

من جانبه، شدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالمبادئ التعليمية، والقضاء على مدارس الصفيح المنتشرة في كافة المدن الليبية، وخلق بيئة تعليمية مناسبة، وفق منصة الحكومة.

وكان الدبيبة قد أعلن خلال افتتاحه مبنى مراقبة تعليم مصراتة نوفمبر الماضي، عن مشروع الحكومة لإنشاء 1500 مدرسة في مختلف المدن ووزارة التعليم خلال 3 أعوام.

المصدر: منصة حكومتنا + قناة ليبيا الأحرار

