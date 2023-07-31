“باتيلي” يطلع سفراء وممثلي البعثات الأفارقة على جهوده لإجراء الانتخابات الليبية

عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين في مقر البعثة بطرابلس اجتماع مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة.

وقال باتيلي، إنه أطلع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفارقة على جهوده في سبيل الوصول إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسيين في ليبيا لتمكين إجراء انتخابات شاملة.

وأضاف المبعوث الأممي إنه ناقش معهم أيضاً التأثير المحتمل للتطورات الأخيرة في البلدان المجاورة على ‎ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، استقبل أمس الأحد، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وخلال اللقاء، أحاط باتيلي، المنفي، بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على مخرجات 6+6، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 الذي استضافته مدينة بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين.

وأشاد المبعوث الأممي بكلمة المنفي، أمام قمة روسيا – إفريقيا والتي تناول فيها أهم القضايا الوطنية التي تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في مصالحة وطنية شاملة وانتخابات عامة وتنمية مستدامة وصون الوحدة الوطنية وضمان استقلالية الإرادة والقرار الوطني.

Trending النهر الصناعي الليبي: إصلاح خط مياه “أجدابيا _ بنغازي” سيستغرق 20 يوما