الغرفة الأمنية تستعيد قطعة أثرية من أساطير تأسيس مدينة روما 4 رومولوس ورموس

استعادت الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بتعليمات القائد العام وبالتعاون مع الشرطة السياحية بنغازي القطعة الأثرية المعروف ب “الذئبة لوبا ” .

و عقب ورود معلومات الي الشرطة السياحية بنغازي بوجود قطعة أثرية في احد المزارع وعقب إجراء التحريات و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية انطلقت قوات الغرفة الأمنية المشتركة المشكلة بتعليمات القائد العام والمتمثلة في القوات المسلحة وقسم شرطة النجدة بإمرة اللواء جمال العمامي الي نفس المكان .

وتم ضبط شخص ليبي الجنسية وبحوزته القطعة الأثرية التي تمثل ” الذئبة لوبا ” وهي من أساطير تأسيس مدينة ” روما 4 رومولوس ورموس ” التي كانت موجودة قرب الميناء بمدينة بنغازي قبل إختفائها فترة السبيعنات من مكانها منذُ ذالك الحين .

وعليه تم إتخاذ كافة الإجراءات وتسليم القطعة الأثرية ” الذئبة لوبا ” الي مصلحة الأثار الليبية .