الدبيبة يتابع ملف استكمال المدارس المؤقتة استعدادا للعام الدراسي المقبل

تابع رئيس رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الاثنين، مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيته، ملف استكمال المدارس المؤقتة، ومشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة.

وبدوره شدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالمبادئ التعليمية، والقضاء على مدارس الصفيح المنتشرة في كافة المدن الليبية، وخلق بيئة تعليمية مناسبة..

ومن جانبه، أفاد تاكيته أن الجهاز استكمل 145 مدرسة سيتم توطينها قبل بداية العام الدراسي القادم، كما سيتم تسليم 49 مدرسة خلال شهر ديسمبر.

كما أوضح تاكيته استكمال كل الإجراءات القانونية والفنية لمشروع إنشاء 500 مدرسة نموذجية، على أن تبدأ في استقبال الطلاب بدلا من مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة. بحسب منصة حكومتنا عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”. “