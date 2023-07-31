الجويفي يناقش مع جمال الزروق موضوع اتحاد الكرة والحكم القضائي الأخير الصادر ضده

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ناقش وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، مع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق موضوع اتحاد الكرة والحكم القضائي الأخير الصادر ضده.

وشدد الجويفي على ضرورة إيجاد ووضع الحلول المناسبة لكل المشاكل والصعوبات المترتبة وذات العلاقة وفقا للقوانين.

وأكد وزير الرياضة على ضرورة ضمان خلق مناخ مناسب يضمن سيرة عجلة كرة القدم الليبية في أفضل الظروف.

وناقش الجويفي والزروق عديد الأمور التي تتعلق بالاستحقاقات القادمة وسبل تهيئة جميع عوامل وظروف النجاح أمام منتخباتنا الوطنية في مختلف المسابقات والبطولات المرتقبة.

وجه، جمال الزروق، رئيس اللجنة الأولمبية الليبية خطابا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم أبلغه من خلاله بالحكم الصادر ضده تحت رقم 2022/95 في الدعوة القضائية 2021/408، والقاضي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، مُطالبا إياه بتسليم مهامهم في غضون 7 أيام.