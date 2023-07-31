حماد يبحث آلية تفعيل خط المياه من خزان عمر المختار إلى بنينا

عقد أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء علي القطراني، بحضور عضو مجلس النواب يوسف العقوري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومستشار المدير العام لجهاز الإسكان والمرافق عبد الواحد الكاديكي.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، آلية إنجاز خط مياه النهر الصناعي من خزان عمر المختار إلى خزان بنينا والمدة المتوقعة لتنفيذه بهدف حل كافة مشاكل إمدادات المياه في المناطق والمدن التي تغذيها هذه الخطوط.

وأصدر رئيس الوزراء، تعليماته بضرورة تسهيل إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة، وإنهاء كافة المشاريع بمتابعة مباشرة من رئاسة الوزراء، واستكمال مشروع توصيل المياه لمناطق بومريم، الأبيار وصولا إلى المرج وإتمام التعاقد بالخصوص بعد إنهاء الإجراءات الإدارية من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة لتفعيل مشروعي خزاني سيدي منصور وبنينا.