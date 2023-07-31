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“التومي” يبحث مع السفير الإيطالي سبل تعزيز التعاون

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة المؤقتة “بدر الدين التومي” مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جانلوكا ألبيريني” تعزيز التعاون بين ليبيا وإيطاليا.

وأفادت السفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها على “تويتر” إنه تمت “مناقشة كيفيات زيادة تعزيز التعاون الممتاز بين إيطاليا وليبيا فيما يخص الحكم المحلي“.

يذكر أن، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التقى منذ أيام، سفير إيطاليا لدى ليبيا وبحث معه مستجدات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية ودور مجلس النواب في اعتماد خارطة طريق للوصول إلى الانتخابات.

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التومي سفير إيطاليا

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صحيفة الساعة 24

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