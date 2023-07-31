الدبيبة يناقش آليات تنفيذ مبادرته بشأن ميثاق العمل الديني

اجتمعت لجنة التواصل للإصلاح المجتمعي، اليوم الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة؛ لبحث سبل الارتقاء بالعمل الاجتماعي.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن اللجنة عرضت على الدبيبة، مقترحات تأسيس لجنة دائمة على المستوى الوطني تختص بالعمل الاجتماعي المساند للدور الذي تقوم به حكومة الوحدة الوطنية، عبر التواصل مع كافة المكونات الثقافية والاجتماعية لتوحيد الجهود وبناء السلام وتعزيز الاستقرار.

كما تناول الاجتماع، آليات العمل على تنفيذ مبادرة الدبيبة بشأن ميثاق مؤسسة العمل الديني في ليبيا.

وكان الدبيبة، أصدر القرار رقم 287 للعام 2023 بشأن تشكيل لجنة تُعنى بالتواصل مع جميع المكونات الاجتماعية لفتح حوار مجتمعي يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وبناء السلام.