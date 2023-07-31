السايح يبحث مع “بو الخطابية” مراسم افتتاح المقر الجديد للمفوضية في طبرق

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” اليوم الاثنين مع عميد بلدية طبرق “فرج أبو الخطابية”، افتتاح المقر الجديد للمفوضية في مدينة طبرق.

وأفادت المفوضية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن اللقاء بحث وجهات النظر حول التعديل الأخير لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية، والتحضيرات التي تتبعها المفوضية في سبيل الإيفاء بهذه المهام الجديدة وفقا لأعلى المعايير المعمول بها في العالم الديمقراطي.

كما ناقش الاجتماع التعاون من أجل إظهار “افتتاح المقر الجديد للمفوضية في طبرق” بما يليق بمكانة كل من الطرفين لدى جمهور الناخبين في المدينة..