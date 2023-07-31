اشعال للنيران واغلاق سيمافرو سحبان.. تطورات جديدة في مدينة غريان – فيديو

تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إغلاق سيمافرو سحبان مساء اليوم الاثنين .

وبحسب مصادر محلية فقد تم إشعال النيران في الإطارات بتقاطع تيبستي، وذلك على خلفية مقـــتل (المورو) وعدم تسليم الجناة حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، أوضح عضو لجنة المصالحة في مدينة غريان علي الشتيوي عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المدينة بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة مساء أمس الأحد، بين قوة دعم الاستقرار والغرفة المشتركة غريان، نتج عنها وفاة شخص، مؤكداً إحالة ملف النزاع إلى النيابة العامة وجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب تصريحات نشرتها منصة فواصل.

وفي وقت سابق، قال مدير مستشفى غريان التعليمي في ليبيا خالد زويط في تصريح لـ RT يوم الأحد، إن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران في اشتباكات بين “قوة دعم الاستقرار” و”الغرفة المشتركة” قرب مصرف الجمهورية بمدينة غريان شمال غربي البلاد.