ليبيا… رصد فيروس جديد ومركز صحة يحذر!

سجل المركز الوطني للصحة الحيوانية في ليبيا عشرة بلاغات لإصابات بمرض التهاب الجلد العقدي.

وفي تصريحات صحفية اكد مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية عبد الرحمن إجبيل أن “المركز تسلم 10 بلاغات من مزارع مختلفة جنوبي طرابلس لأبقار مصابة بفيروس التهاب الجلد العقدي”.

وأضاف اجبيل “أول مرة في منطقة الجفارة يتم تسجيل إصابات بفيروس التهاب الجلد العقدي”، مشيراً إلى أنه “سيتم نشر التأكيد لهذا المرض في القريب العاجل بعد التأكد من التحاليل المخبرية”.

وقال اجبيل أن “فيروس التهاب الجلد العقدي ليس له تأثير مباشر على صحّة الإنسان”، مؤكداً أن “ليبيا تفتقر إلى أبسط الإمكانيات لمواجهة الأوبئة والأمراض”.

وحذر إجبيل أن “دخول الأبقار والمواشي بطرق غير مشروعة من الجنوب يهدّد الثروة الحيوانية في البلاد”.