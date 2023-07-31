تفاصيل الموقع المستهدف.. الطيران المسيّر يعود للقصف في مدينة الزاوية

عاود الطيران المسير شن غارات جوية مساء يوم الاثنين مستهدفاً مواقع جديدة في مدينة الزاوية، شمال غرب البلاد.

وبحسب مصادر محلية فإن قصف طائرة بدون طيار تابعة لحكومة الوحدة الوطنية استهدفت منطقة جودائم على أحد مواقع تهريب الوقود بمدينة الزاوية.

ووفقا للمصادر فإن قصف الطيران إستهدف وكر تهريب محروقات وسيارات مصفحة تستخدم للسطو وحماية التهريب.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق عملية عسكرية في “منطقة الساحل الغربي” بمشاركة “الطيران الحربي”، الذي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع في المنطقة، بهدف تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر» في منطقة الساحل الغربي، من قبل “الطيران الحربي الوطني”، حسب وصفها.