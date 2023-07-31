النصر الليبي يضم دبابة وسط التعاون

أعلن نادي النصر الليبي رسميا مساء الاثنين عن ضم لاعب الوسط نصري التاورغي قادما من فريق التعاون.

وكتب الحساب الرسمي للنصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “دبابة منتصف الملعب نصري التاورغي نصراويا”.

ويعتبر التاورغي من الأسماء التي تألقت في الموسم الماضي مع فريق التعاون، حيث لفت الأنظار، وكان هدفا لعدد من الأندية في الدوري الليبي الممتاز، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبرمت إدارة نادي النصر عدة صفقات، على غرار محمود الشلوي القادم من فريق دارنس، ومحمد الشتيوي لاعب الأولمبي السابق، كما ضم بدر حسن لاعب الأهلي بنغازي السابق.

وتعاقد النصر أيضا مع التونسي محمد الجويني اللاعب السابق لاتحاد بن قردان، كما جدد تعاقده مع قائد الفريق علي سلامة.