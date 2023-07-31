ليبيا.. طقس اليوم ودرجات الحرارة وتوضيح هام بشأن حقيقة موجة حر قادمة نهاية الاسبوع

أشارت تقارير متخصصة لخبراء الارصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا، إلى أن الرطوبة تكون اليوم الثلاثاء عالية مع بعض النسمات الملطفة للأجواء، والبحر يكون لطيف الى خفيف الموج لكن بعض التيارات موجودة.

وبحسب التقارير تكون درجات الحرارة الحرارة بين 30-36 ْ بينما ستكون درجة الحرارة المحسوسة اكثر بسبب الرطوبة المرتفعة.

ووفقا للخبراء يستمر الوضع على هذا الحال حتى يوم الاربعاء، وتعاود الحرارة في الارتفاع نهاية الاسبوع الخميس والجمعة والسبت على غرب ليبيا وتتراجع مطلع الاسبوع القادم.

درجات الحرارة اليوم الثلاتاء حسب النموذج العددي الأمريكي (GFS 0.125):

مدن المنطقه الغربية

طرابلس 31 مصراته 32 الزاوية 32 الخمس 33 سرت 31 تاورغاء 34 بنى وليد 38 زليتن 32 مسلاته 34 ترهونة 37 جنزور 33 العزيزية 37 السبيعه 38 بئر غنم 37 صبراته 33 صرمان 34 زلطن 35 الجميل 33 زوارة 32 العجيلات 35 رقدالين 34.

مدن الجبل

تيجي 40 يفرن 37 الزنتان 38 الرجبان 37 جادو 36 كاباو 39 نالوت 38 مزدة 37 غريان 36 الأصابعة 37 ككله 39 بدر 40 الجوش 37 تاغمة 39 أم الجرسان 38 القريات 39 غدامس 42 الرياينة 40 العوينية 39 الرحيبات 40.

مدن الجنوب

سبها 41 الكفرة 42 غات 43 أوباري 42 هون 40 مرزق 42 القطرون 41 جالو 39.

مدن المنطقه الشرقية

البريقة 30 اجدابيا 35 شحات 31 بنغازي 32 المرج 33 البيضاء 31 درنة 29 طبرق 30.

توضيح

وبحسب التقارير فإن المعلومات الأولية بحسب مراكز الارصاد تشير إلى أن الارتفاع المرتقب نهاية الاسبوع لن يكون كبيراً ولا يصنف بموجة حر وهو مؤقت ولن يطول، نافيةً الشائعات التي تتداول بخصوص موجة حر، وأنها ستكون اجواء ساخنة نسبياً.

وأضافت التقارير انه ومع الاسبوع القادم يصل الهواء البارد نحو ليبيا كأول نزول له بشكل مباشر ويتدفق نحو ليبيا مند اشهر.