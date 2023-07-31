التميمي يلتقي إدارة النهر لمتابعة آخر المستجدات لأعمال الإصلاحات بالمحطة 41

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التقى مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق خيري التميمي بجهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي أحمد علي الديب للوقوف على آخر المستجدات لأعمال الإصلاحات بالمحطة 41.

وأكد التميمي خلال اللقاء بالمقر الرئيسي للجهاز بمدينة بنغازي على أهمية دور المشروع في توفير المياه واعتباره أمن قومي مائي يجب المحافظة عليه وتأمينه .

وأشاد الديب بالدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة في تأمين وحماية مكونات ومواقع مشروع النهر الصناعي ، والذي ترتب عليه زيادة في الإنتاجية المائية للمشروع خلال العام الماضي والحالي.

وتم تقديم شروحاً وافية عن سير الأعمال بالمحطة 41 ، و مُلخص عن كافة الاعتداءات السابقة والمشاكل والظروف القاسية التي يعاني منها الجهاز من نقص في التمويل والمعدات والدعم اللوجيستي.