الحكومة المنتهية تنوي استجلاب ألفي عنصر طبي وطبي مساعد من بنغلاديش

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أعلن رئيس لجنة توزيع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة بوزارة الصحة في الحكومة المنتهية عبد العاطي عبد السلام، الحصول على موافقة مكتب استخدام الصحة بوزارة العمل، لاستجلاب ألفَي عنصر طبي وطبي مساعد من بنغلاديش في تخصصات متنوعة.

وأكد عبد السلام أن الدفعة الأولى من العناصر الوافدة التي وصلت إلى ليبيا، مكونة من21 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا، وزعوا على مستشفيات جنوب البلاد في المرحلة الأولى، موضحًا أن الدفعة الثانية المكونة من 120 عنصرًا ستصل البلاد خلال 15 يومًا.

ولفت إلى أن استجلاب العناصر الوافدة جاء بعد خضوعهم لامتحانات، ومؤكداً أن التعاقد معهم كان وفق اللوائح والقوانين المعمول بها لدى الدولة الليبية، بعقد يمتد لعام واحد قابل للتجديد.

علما أن وزير الصحة رمضان أبو جناح في الحكومة المنتهية قد شكل لجنة بقرار رقم (705) لسنة 2022، لاستجلاب ألفَي عنصر لسد احتياجات المستشفيات من العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة.