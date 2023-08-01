يخفي خطة للسيطرة على ملف الانتخابات..بلعون: باتيلي يقوم بعملية تضليل للتأجيج ضد مجلس النواب

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اعتبرت عضو مجلس النواب أسمهان بلعون أن مايقوم به المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي يقوم بعملية تضليل لتأجيج الشارع ضد مجلس النواب.

وقالت بلعون في تصريحات لتلفزيون المسار :”ما يقوم به باتيلي عملية تضليل كبرى بهدف تأجيج الشارع ضد مجلس النواب”.

وأشارت عضو النواب إلى أن المبعوث الأممي يحاول وضع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحت الضغط الداخلي والوصاية الدولية.

وأوضحت بلعون أن باتيلي يخفي خطة جديدة سرية بالغة الأهمية سيقدمها قريباً لمجلس الأمن للسيطرة على ملف الانتخابات بأكمله.

وذكرت عضو النواب أن المبعوث الأممي كأنه غير مدرك بأن أزمات ليبيا كانت بسبب فشل مبادرات الأمم المتحدة المتعاقبة