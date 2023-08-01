“دبيبة” يتابع مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة بليبيا

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، لمتابعة ملف استكمال المدارس المؤقتة، ومشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن تاكيتا، أفاد بأن الجهاز استكمل 145 مدرسة سيتم توطينها قبل بداية العام الدراسي القادم، كما سيتم تسليم 49 مدرسة خلال شهر ديسمبر.

كما أوضح تاكيتا، استكمال كل الإجراءات القانونية والفنية لمشروع إنشاء 500 مدرسة نموذجية، على أن تبدأ في استقبال الطلاب بدلاً من مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة.

وشدد دبيبة، خلال اللقاء على ضرورة الاهتمام بالمبادئ التعليمية، والقضاء على مدارس الصفيح المنتشرة في كافة المدن الليبية، وخلق بيئة تعليمية مناسبة.

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