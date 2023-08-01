“الوطنية للنفط” تستعرض مشاريعها المستقبلية مع “مبروك” للعمليات النفطية

الوطن/متابعات

عقد مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا فنيًاا موسعًا مع مسؤولو شركة “مبروك” للعمليات النفطية، وذلك لاستعراض نشاط الشركة فيما يخص الإنتاج النفطي والاحتياطي ومشاريع الصيانة الخاصة بالحقول ونسب إنجازها، والتي أبرزها مشروع إعادة تأهيل حقل ” مبروك”، إضافةً لمناقشة الميزانية التشغيلية للعام الجاري، ومستهدفات وبرامج الشركة للعام 2024.

كما شهد الاجتماع، تقديم مسؤولو الشركة من النفط والغاز، إضافةً إلى معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز للعر سنوات القادمة، ونشاطات الحفر التطويري وصيانة وإصلاح الآبار، ومناقشة الميزانيات المعتمدة بالخصوص.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة، مديرو إدارات الإنتاج والتطوير الاحتياطي والحفر والتفتيش والقياس والصيانة والمشاريع المكلف، وعدد من المختصين الفنيين والماليين بالإدارات ذات العلاقة، وممثلون عن شركة الجوف والشركة الوطنية للإنشاءاتو ومركز بحوث النفط.

وعن شركة “مبروك” للعمليات النفطية، حضر عضو لجنة الإدارة، ومديرو إدارات الهندسة والمشاريع والمالية والحفر وصيانة الآبار والصحة والسلامة وعلوم الأرض والتطوير والعمليات، وعدد من المختصين بالإدارات ذات العلاقة، وممثلين عن الشريك الأجنبي شركة “توتال إنرجي” وشركة “اكوانور” وشركة “فنترسهال ديا”.