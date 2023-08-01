حرس الحدود الليبي يعثر على جثتين لمهاجرين غير قانونيين على الحدود الليبية التونسية

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أكد جهاز حرس الحدود الليبي أن دورياته عثرت على جثتين مجهولتي الهوية تعودان لمهاجرين غير قانونين من جنسيات أفريقية.

وأوضح الجهاز أنه تم العثور على الجثث خلال الدوريات الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة لمنع تدفق ودخول المهاجرين اللذين يتم طردهم من قبل السلطات التونسية واجبارهم للدخول للأراضي الليبية.

وأكد الجهاز أن إحدى الججث تم العثور عليها بالقرب من نقطة عين الناقة، والجثة الأخرى بالقرب من نقطة أبوالشرف.

وأوضح جهاز حرس الحدود أنه تم اتخاذ الإجراءات بإبلاغ مركز شرطة العسة و النيابة العامة لاتخاذ مايلزم من إجراءات.