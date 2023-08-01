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الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يبحث أليات الحد من ظاهرة المخدرات والإدمان

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

بحث المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي،خلال اجتماع  الآليات والاستراتيجيات الوطنية للحد من ظاهرة المخدرات والإدمان على المؤثرات العقلية.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه مدير المجلس محمود الفطيسي، استعراض المراحل المنجزة لعمل اللجنة التسييرية بالفرق الفرعية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات جائحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا.

وشدد الفطيسي على توصيات اللجنة وأهمية تذليل الصعاب لإنجاز المسح الميداني، والبحث في إمكانية تنظيم فرق نقاش شبابية، والتحضير لعقد ورشة عمل على مستوى رئاسة الحكومة لمناقشة المخرجات والتوصيات.

الوسوم

#محمود الفطيسي الإدمان على المؤثرات العقلية المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي المخدرات ليبيا

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الوطن الليبية

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