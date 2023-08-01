عبدالعزيز لـ”بعيو”: تلعب بالكلمات وتدعي حب الوطن والحرص على مصلحته

وجه محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، رسالة غير مباشرة بالإسم إلى محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، قائلا: أن تستيف الكلمات لا يغني من الحق شىء، مضيفا ان المشار اليه في الفيديو ذهب إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة يطلب منه توظيفه معه .

وزعم “عبدالعزيز” في فيديو تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن “الدبيبة” يعرف جيدا بعيو ولذلك رفض توظيفه .

واعتبر أن “بعيو” يلعب بالكلمات ويدعي حب الوطن والحرص على مصلحته الدولة.

كما أشار “عبدالعزيز” إلى حديث “بعيو” عن محافظ البنك المركزي “الصديق الكبير” بالسوء ، والذي كان في السابق يُثني عليه بالشعر. على حد قوله.