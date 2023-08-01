مجلس شيـوخ وأعيان التبو يرد على تصريحات العابد غير حول القيادة العامة

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اعتبر مجلس شيـوخ وأعيان الـتبـو تصريحات وزير العمل و التأهيل بحكومـة الوحدة الوطنيـة علي العابـد الرضا خلال ملـتقى فـزان بغير المسؤولة.

واستنكر مجلس شيـوخ وأعيان الـتبـو في بيان له تصريحات الوزير ضد القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأعلن المجلس في بيانه اتهام أبناء فزان والمناطق الحدودية بتهريب المخدرات والوقود، مؤكدًا أنه كلام عار عن الصح وغير صحيح.

وأشار المجلس إلى أن الجيـش الليبي متمثلا في الـقـيادة العامـة للقـوات المسلـحة قامـت ولا زالت تقوم بتأمين كافة مناطق الجنوب الليبي وصولا إلى الحدود مع دول الجوار.