“السايح” يبحث وجهات النظر حول التعديل الأخير لقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات

الوطن/متابعات

استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، عميد بلدية طبرق فرج أبو الخطابية، بديوان المجلس.

وبحث اللقاء وجهات النظر حول التعديل الأخير لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذانتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية، والتحضيرات التي تتبعها المفوضية في سبيل الإيفاء بهذه المهام الجديدة وفقا لأعلى المعايير المعمولبها في العالم الديمقراطي.

كما ناقش الاجتماع مراسم افتتاح المقر الجديد للمفوضية في مدينة طبرق، والتعاون من أجل إظهار هذا الحدث بما يليق بمكانة كل منالطرفين لدى جمهور الناخبين في المدينة.