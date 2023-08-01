مخازن الإمداد الطبي تستلم شحنة من مشغلات غسيل الكلى

أعلنت مخازن جهاز الإمداد الطبي، مساء أمس الاثنين، عن استلامها شحنة من مشغلات غسيل الكلى الموردة من شركة (Fresenius) الألمانية، لتغطية احتياجات مرضى الغسيل الكلوي، بحضور رئيس لجنة الإدارة الدكتور عبدالعزيز الشمام، ومدير إدارة المخازن والتوزيع الدكتور عبدالمنعم العوزي.

وقامت لجنة الفحص والاستلام المكلفة من الجهاز، والمختصين بالمخزن باستلام الشحنة وتخزينها، وفق الطرق المتبعة إلى حين منح الإذن لتوزيعها على الفروع من قبل الجهات المختصة بعد خضوعها للمعايرة.

وقال مدير إدارة المخازن والتوزيع إن استلام المخازن للشحنة يأتي في إطار حرص لجنة إدارة الجهاز على توفير احتياجات القطاع من أدوية وأغذية ومستلزمات طبية للمرضى وضمان وصولها لمستحقيها عن طريق الفروع التابعة للجهاز. وفق منشور عبر صفحة الجهاز على «فيسبوك».