دعم المديريات يضبط شخصًا في طرابلس قتل والدته ونقلها للمستشفى

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ضبط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق القبض شخصًا قتل والدته ونقلها إلى المستشفى مدعيًا أنها سقطت من أعلى المنزل.

وأكد الجهاز أن معلومات وردت عن وجود امرأة متوفاة في إحدى المصحات بمدينة طرابلس، نتيجة سقوطها من أعلى المنزل.

وأوضح جهاز دعم مديريات الأمن، أن المتهم هو من قام بإسعاف والدته وإحضارها إلى المصحة.

وأضاف أن رجال الشرطة كان لهم رأي آخر وذلك لوجود بعض الشبهات بأن المرأة المتوفاة تم قتلها ، وليس نتيجة سقوط من مكان مرتفع.

وذكر الجهاز أنه بعد البدء بجمع ملابسات الموضوع والبحث من قبل إدارة التحري والتحقيق بالجهاز تم ضبط المدعو (م . ر . ك) واعترف بقيامه بقتل والدته