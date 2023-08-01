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“اقعيم” يتابع سير عمل الإدارات التابعة لوزارة الداخلية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

تابع وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية  ” فرج اقعيم ” سير عمل عدد من الإدارات التابعة للوزارة ، وذلك خلال إجتماعه بمكتبه بمدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية لواء ” صلاح الخفيفي ” ومدراء فروع الإمداد والشؤون الفنية والمرور ، بحضور مدير أمن البيضاء لواء ” خالد البسطة ”

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز مستجدات سير العمل بهذه الإدارات كل حسب إختصاصه ومهامه ، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجهها والسبل الفعالة لحلحلتها بما ينعكس بالإيجاب على مستوى العمل والصالح العام

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الوطن الليبية

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