“اقعيم” يتابع سير عمل الإدارات التابعة لوزارة الداخلية

الوطن|متابعات

تابع وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية ” فرج اقعيم ” سير عمل عدد من الإدارات التابعة للوزارة ، وذلك خلال إجتماعه بمكتبه بمدير الإدارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية لواء ” صلاح الخفيفي ” ومدراء فروع الإمداد والشؤون الفنية والمرور ، بحضور مدير أمن البيضاء لواء ” خالد البسطة ”

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز مستجدات سير العمل بهذه الإدارات كل حسب إختصاصه ومهامه ، إضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجهها والسبل الفعالة لحلحلتها بما ينعكس بالإيجاب على مستوى العمل والصالح العام