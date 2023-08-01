“الدبيبة” يتابع سير مشاريع التنمية مع مجلس بلدية طبرق

الوطن| رصد

تابع رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، في ديوان مجلس الوزراء، مع رئيس مجلس طبرق البلدي فرج بو الخطابية وأعضائه، سير مشروعات التنمية في البلدية، وسُبل رفع أداء الإدارة المحلية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأكد الدبيبة ضرورة تعزيز جهود وزارة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية؛ لاستكمال نقل الاختصاصات لكافة القطاعات، واستيفاء تنفيذ المشاريع على مستوى الإدارة المحلية بشكل جاد بهدف القضاء على المركزية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطقهم.

من جهته، أشاد بو الخطابية بجهود الحكومة المنتهية بتفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات، وانطلاق مشاريع التنمية والتطوير في مختلف المدن والمناطق الليبية على مستوى الأجهزة التنفيذية والإدارة المحلية بعد توقف دام سنوات طويلة.