لجنة حل أزمة المهاجرين تبحث ملف العالقين على الحدود الليبية التونسية

الوطن|متابعات

التقت لجنة مناقشة ملف المهاجرين غير النظاميين على الحدود التونسية مع مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء ورئيس اللجنة الطاهر الباعور، ومندوبون عن حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، واللواء 19 حرس الحدود، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومديرَيْ إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان رئاسة الوزراء، وإدارة المنظمات بوزارة الخارجية لدراسة الملف ومتابعة آخر مستجداته.

وتم خلال اللقاء استعراض ، نتائج الاجتماع الموسّع الذي عقد الخميس الماضي برئاسة رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية “عبد الحميد الدبيبة” لمعالجة مشكلة المهاجرين غير النظاميين على الحدود التونسية.

وناقشت اللجنة إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين داخل الأراضي التونسية بالتنسيق مع الجانب التونسي بالاضافة الى اقتراح بعض الحلول التي يجب تنفيذها بدعم أجهزة حرس الحدود والأجهزة الأمنية المختلفة، وتشكيل وفد رفيع المستوى للتنسيق مع الجانب التونسي.