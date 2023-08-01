الصحة تحذر من تناول منتج دوائي مغشوش “محلول للتسريب”

الوطن|متابعات
أهابت إدارة الصيدلة والتجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية بمديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات القروية، وإدارة جهاز الامداد الطبي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، والمصحات والصيدليات بالقطاع الخاص بالانتباه واتخاذ التدابير اللازمة لعدم استخدام المنتج الدوائي لأدوية “محلول تسريب”(Human Albumin Vial) يستخدم لإمداد الجسم ببروتين الألبومين من شركة BAXTER وذلك بالإشارة إلى التنبيه الصادر من هيئة الدواء المصرية بتاريخ يوليو /2023 بشأن
وأشارت الإدارة في تعميمها باتخاذ التدابير اللازمة وعدم استخدام المنتج الدوائي إن وجد، وإفادتها بالخصوص حرصًا على سلامة المرضى وتعزيزًا لنظام اليقظة الدوائية ومراقبة الأدوية وضرورة البلاغ عن أي منتج مغشوش والتواصل عبر صفحة
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