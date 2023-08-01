قبائل التبو ترد على تصريحات واتهامات وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية

رد مجلس شيـوخ وأعيان الـتبـو، على اتهامات وزير العمل في حكومة الوحدة “علي العابد” حول أبنا فزان ورجال القوات المسلحة، ويصفها بـ«الكاذبة”.

وقال المجلس في بيانه:” إنه تابع باهتـمام ملـتقى فـزان الـذي عقـد في العاصمـة طرابلـس يوم أمـس، وبعـد التشاور مع أعضاء المجـلس، قرر إصـدار بيان بالواقـعة حـيث أن الجيـش الليبي متمثلاً في الـقـيادة العامـة للقـوات المسلـحة قامـت ولا زالت تقوم بتأمين كافة مناطق الجنوب الليبي وصولاً إلى الحدود مع دول الجوار”.

واستنكر المجلس، التصـريحات غير المسـؤولة التي صدرت من بعض المسؤولين في الملتقى وبالأخص وزير العمل والتأهيل بحكومـة الوحدة الوطنيـة علي العابـد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتابع البيان:” كذلك نستنكر اتهام أبناء فزان والمناطق الحدودية بتهريب المخدرات والوقود لأنه كلام عار عن الصحة وغير صحيحة”.

وكان علي العابد، اتهم أول أمس في كلمته بملتقى نخب وأعيان فزان، القوات المسلحة بتهريب المهاجرين والوقود والمخدرات، زاعماً أن المتواجدين في تأمين الجنوب من الجيش معظمهم ليسوا من الجنوب.