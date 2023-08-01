عضو بمجلس الدولة الليبي: المبعوث الأممي يطعن في أي اتفاق

اتهم سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاثنين، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بأنه يطعن دائما “في أي اتفاق يصل له الليبيون ويعمل على التقليل من شأنه”.

“نمثل كل الشعب”

وقال بن شرادة إن “باتيلي يعمل على إرباك المشهد السياسي في ليبيا، وذلك عندما تحدث عن ضرورة إشراك كل المواطنين الليبيين في الاتفاق”، مؤكدا أن مجلسي الدولة والنواب “يمثلان كل الشعب الليبي بما فيها الأطراف المسلحة”، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قد قال أمس، إن البعثة الأممية لا تدعم طرفا أو إقليما على حساب آخر في ليبيا، ولا تساند أي قادة ضد آخرين.

وأوضح باتيلي في كلمة أمام ملتقى لحكماء فزان، أن مستقبل البلاد “يجب ألا يتوقف أو يعتمد فقط على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات ورغبات الليبيين”.

“مستمرون في خارطة الطريق”

وأكد بن شرادة أن مجلسي النواب والدولة “ماضيان في تحقيق التوافق الكامل ومستمران في خارطة الطريق، ولن يأخذا تصريحات المبعوث الدولي في الاعتبار”.

واعتبر عضو مجلس الدولة تصريحات باتيلي عن أن خارطة الطريق هي لتقاسم السلطة بين مجلسي الدولة والنواب بأنها “كلام مغلوط لأن لجنة (6+6) أقرت قانون انتخابات لا يقصي أي طرف أو مواطن ليبي”، في إشارة إلى اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة المعنية بقوانين الانتخابات.

الطعن في أي اتفاق

من ناحية أخرى، وصف بن شرادة الملف الليبي بأنه “معقد”، مضيفا “لذلك فإن باتيلي لا يستطيع الخروج عما تريده الأطراف الدولية المتصارعة على الساحة الليبية. والدول الخمس الكبار لا سيما روسيا والولايات المتحدة لديها خلافات حادة في الملف الليبي، وهذا السبب الذي يدفع باتيلي للضرب بأي اتفاق بين الليبيين”.