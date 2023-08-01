“قادربوه” يبحث تنفيد مقر هيئة الرقابة الحديث في منطقة الفرناج بطرابلس

التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية المدعوم من مصراتة “عبدالله قادربوه”، مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيته”، لبحث الاتفاق المبرم بين الهيئة والجهاز بشأن تنفيذ المبنى الإداري الحديث للهيئة بمنطقة الفرناج بمواصفات عالية؛ استعداداً لوضع المشروع موضع التنفيذ.

وأوضح بيان نشرته صفحة الرقابة الإدارية على فيسبوك، أنه خلال الاجتماع “تم الاطلاع، في حضور اللجنة الفنية الموكل إليها وضع فكرة تصميم المشروع، على رسومات وتصميم المبنى الإداري الجديد والمباني التابعة له، والتي ستغطي مساحة 43.000 مترا مربعا؛ حيث تم الاتفاق على المدى الزمني المزمع خلاله الاستمرار في عملية التنفيذ والانتهاء”.

وختم البيان موضحًا أن الاجتماع خلص إلى “ضرورة التقيّد بالمدى الزمني المتفق عليه وسرعة الإنجاز، والاستعداد لصيانة الفروع المستهدفة بالصيانة وفق الآجال المحددة”.

وكان قد شارك في الاجتماع مدير مكتب الرئيس “محمد اشبيعان”، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات “مراد الحسناوي”.