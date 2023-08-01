ليبيا.. جهاز الإمداد الطبي يستلم شحنة مشغلات غسيل الكلى

استلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي، مساء الاثنين، شحنة من مشغلات غسيل الكلى الموردة من شركة (Fresenius) الألمانية، لتغطية احتياجات مرضى الغسيل الكلوي.

وأوضح الجهاز، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن لجنة الفحص والاستلام المكلفة من الجهاز، والمختصين بالمخزن قاموا باستلام الشحنة وتخزينها، وفق الطرق المتبعة إلى حين منح الإذن لتوزيعها على الفروع من قبل الجهات المختصة بعد خضوعها للمعايرة.

وقال مدير إدارة المخازن والتوزيع إن استلام المخازن للشحنة يأتي في إطار حرص لجنة إدارة الجهاز على توفير احتياجات القطاع من أدوية وأغذية ومستلزمات طبية للمرضى وضمان وصولها لمستحقيها عن طريق الفروع التابعة للجهاز.