الدبيبة يتابع الإجراءات الفنية لإنشاء 500 مدرسة جديدة

الوطن| رصد

تابع رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا،ملف استكمال المدارس المؤقتة، ومشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة.

وأعلن تاكيتا أن الجهاز استكمل 145 مدرسة، سيتم تسليم 49 مدرسة منها خلال شهر ديسمبر المقبل، والعمل على توطين الباقي قبل بداية العام الدراسي القادم.

موضحًا أن العمل جارٍ على استكمال كل الإجراءات القانونية والفنية لمشروع إنشاء 500 مدرسة نموذجية؛ لتبدأ في استقبال الطلاب بدلًامن مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة.

من جهته، شدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالمبادئ التعليمية، والقضاء على مدارس الصفيح المنتشرة في كافة المدن الليبية، وخلق بيئة تعليمية مناسبة.