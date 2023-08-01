حكومة الوحدة الليبية تبحث تعزيز التعاون في مجال الطب العسكري مع فرنسا

بحث مدير عام جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم الرايس، سبل تعزيز التعاون، مع ملحق الدفاع الفرنسي لدى ليبيا، بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات الفرنسية في مجالات الطب العسكري.

وأكد مدير عام الجهاز، أهمية توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي لاستثمار خبراته، وتوطين العلاج في الداخل لجرحى القطاع العسكري في مختلف مناطق البلاد.

وبحسب بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، استعرض اللقاء الاستعدادات لزيارة وفد فرنسي مطلع سبتمبر المقبل للجهاز ومراكزه الطبية، بهدف متابعة المستشفيات والمراكز المستهدفة عبر جولة ميدانية في المرافق الصحية.