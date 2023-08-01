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الأرصاد الجوية: درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية وارتفاع في نسبة الرطوبة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة ضمن  معدلاتها الفصلية لهذا الشهر ( أغسطس ) على أغلب المناطق الساحليةحيث تتراوح مابين (30 – 34)مْ مع رطوبة نسبية عالية, بينما تبقى مرتفعة نسبياً على باقي مناطق ليبيا ( مناطق الدواخلالوسطالجنوب ) حيث تتراوح مابين (37 – 43)مْ.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع مع نهاية الاسبوع الحالي  ( يوم الجمعة ) على المناطق الغربية ثم تتراجع مع بداية الأسبوعالقادم بحيث تكون أكثر إعتدالاً، وسنوافيكم بالتفاصيل في نشراتنا القادمة.

                                      

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#المركز الوطني للأرصاد #حالة الطقس ليبيا

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الوطن الليبية

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