الساعدي: تعلموا الشجاعة والنزاهة والصدق من صلاح بادي

طالب سامي الساعدي عضو دار إفتاء الصادق الغرياني، بتعلم “الشجاعة والنزاهة والصدق” من آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، على حد زعمه.

وكتب الساعدي عبر حسابه على فيسبوك قائلًا “اختلفوا أو اتفقوا إن شئتم مع صلاح بادي، لكني أيها الساسة المتلونون المرتعشون المحبون للمستبدين ولا يحبونكم، أتمنى أن تتعلموا الشجاعة والنزاهة والصدق منه”، بحسب كلامه.

وختم موضحًا “السياسة ليست ليونة دائماً، وليست صلابة دائماً، السياسة حكمة، والحكمة هي وضع الندى في موضعه والسيف في موضعه”، مردفًا؛ “صلاح بادي تحية لك”. وفق قوله.