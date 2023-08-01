الدبيبة يبحث مع بلدي طبرق رفع أداء الإدارة المحلية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس المجلس البلدي طبرق وأعضائه، سير مشروعات التنمية في البلدية، وسبل رفع أداء الإدارة المحلية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء، ضرورة تعزيز جهود وزارة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية لاستكمال نقل الاختصاصات لكافة القطاعات، واستيفاء تنفيذ المشاريع على مستوى الإدارة المحلية بشكل جاد بهدف القضاء على المركزية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطقهم.

وأشاد عميد بلدية طبرق، بجهود حكومة الوحدة الوطنية في تفعيل الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات، وانطلاق مشاريع التنمية والتطوير في مختلف المدن والمناطق الليبية على مستوى الأجهزة التنفيذية والإدارة المحلية بعد توقف دام سنوات طويلة.